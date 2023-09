Fenicottero in difficoltà salvato dai volontari sulla spiaggia di S. Teresa di Riva

Particolare recupero oggi pomeriggio sulla spiaggia di S. Teresa di Riva. Un giovane esemplare di fenicottero è stato avvistato, e poi tratto in salvo, alla foce del torrente Agrò, al confine con S. Alessio Siculo, dove era stato notato spaesato e in difficoltà.

La segnalazione è stata ricevuta dall’associazione “Mediterranea per la natura” che, dal 1990, gestisce il Centro fauna selvatica di Messina, e sul posto sono giunti la presidente e responsabile del centro, Deborah Ricciardi, con i collaboratori Davide Federico e Santino Curcuruto, che hanno individuato l’animale, apparso in condizioni precarie, riuscendo ad avvicinarlo e recuperarlo per portarlo in salvo.

Il fenicottero è stato quindi condotto in sicurezza al Centro Recupero Fauna Selvatica a Forte Ferraro, sui colli Sarrizzo, e affidato alle cure del veterinario Fabio Grosso e degli altri volontari del Centro per essere rifocillato.

Già giovedì il particolare uccello, uno dei più eleganti e affascinanti della fauna italiana, era stato notato sulle spiagge di S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo, probabilmente rimasto disorientato durante il passaggio in stormo con altri volatili di questa specie, che compiono ampi spostamenti nell’area del Mediterraneo. La presenza del giovane fenicottero solitario e in un ambiente apparentemente non idoneo per la sua alimentazione può essere dovuta al fatto che abbia perso il gruppo poiché troppo debilitato.