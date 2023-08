Arrestato a Gioiosa Marea un 38enne che coltivava cannabis

I carabinieri di Gioiosa Marea hanno arrestato un 38enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli insoliti movimenti effettuati dall’uomo nei pressi della sua abitazione ad insospettire i militari dell’Arma, che hanno pertanto predisposto specifici servizi di osservazione e pedinamento. Dopo aver raccolto una serie d’indizi, i Carabinieri sono intervenuti per effettuare una perquisizione. Entrati, i militari hanno riscontrato la presenza di 3 piante di cannabis indica nel fondo antistante l’abitazione. Una volta entrati nell’immobile hanno percepito un forte odore di droga provenire da un armadio, scoprendo che al suo interno erano stati collocati, per l’essiccazione, 31 rami con foglie della medesima sostanza per un peso complessivo di oltre 1,1 chilogrammi. Nel corso delle attività sono stati rinvenuti nella disponibilità dell’uomo anche 40 grammi circa di marijuana ed una bilancia.

Il materiale e la sostanza stupefacente, inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche per le analisi di laboratorio, sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.