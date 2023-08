Messina, sarà licenziato l'autista dell'Ast che ha spostato lo spartitraffico a Ritiro

E’ stato identificato l’autista del pullman che ha spostato lo spartitraffico lungo lo svincolo di Giostra a Messina, nell’area del viadotto Ritiro. Si tratta di un autista interinale dell’Azienda siciliana trasporti. E la governance della società annuncia che il suo contratto non sarà rinnovato. «Concordiamo con quanto è stato sottolineato dalle autorità competenti che hanno definito una gravissima infrazione l’azione posta in essere dall’autista che ha spostato lo spartitraffico per semplificare il proprio percorso - dicono i vertici di Ast -. Come peraltro si può vedere dal video delle telecamere di sorveglianza che è stato condiviso dal Cas sulla loro pagina Facebook».

L’Ast sottolinea che comportamenti di questo genere «non possono essere tollerati e devono essere severamente condannati». «La sicurezza stradale è una priorità assoluta, e azioni imprudenti e pericolose come quella compiuta dall’autista mettono a rischio la vita dei passeggeri, degli automobilisti oltre che quella dello stesso autista - aggiunge l’azienda -. Il comportamento irresponsabile di questo autista ha peraltro leso l'immagine della nostra società e di tutti gli altri autisti che responsabilmente ogni giorno svolgono il proprio servizio con prudenza e rispetto delle norme del codice della strada».