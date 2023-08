Messina, lavori per la pista ciclabile: cordoli anche sul viale San Martino

E' destinata ad alimentare discussioni e polemiche la pista ciclabile che viene "perfezionata" in questi giorni. Oggi i lavori anche sul Viale San Martino. I più arrabbiati sono i commercianti anche se sul Viale non era consentito il parcheggio nonostante molti automobilisti sostavano ugualmente.

Il progetto di estendere e migliorare la pista ciclabile del centro città è solo un pezzetto del grande puzzle che riguarda la nuova mobilità e la viabilità cittadina. Da tempo ormai è tutto nelle carte, negli studi portati avanti in questi anni, in quei documenti che si chiamano Piano generale urbano del Traffico e Piano urbano della mobilità sostenibile. Il Pgtu e il Pums, sigle che forse si pensava sarebbero rimaste solo nei dibattiti politici e tra i corridoi di Palazzo Zanca, ma che iniziano a mostrare i primi effetti ai messinesi. Proprio in questi giorni sono bastati i primi cordoli installati sul corso Cavour a scatenare polemiche, ma è solo l'inizio di quella che sarà una vera rivoluzione della mobilità cittadina.