Centro migranti di Fondachelli, indagini chiuse: l’ipotesi riformulata in truffa allo Stato

Il Procuratore della Repubblica Giuseppe Verzera ed il suo sostituto Carlo Bray, dopo aver riformulato le originarie ipotesi di reato di peculato nell'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, hanno nuovamente disposto la notifica dell'atto di conclusione delle indagini preliminari ai 14 indagati coinvolti nell'inchiesta scaturita da un esposto di “Save the Children” che aveva ispezionato il Centro di accoglienza per migranti minori il 10 febbraio 2016, raccogliendo le confidenze di minori sui presunti maltrattamenti subiti. Gli stessi ragazzi il giorno dopo fuggirono da Fondachelli, tanto che vennero rintracciati a Messina dalla polizia. La fuga generò la maxi inchiesta.

Tra i nomi degli indagati figurano l'ex sindaco ed attuale presidente del Consiglio comunale di Fondachelli Fantina, il medico anestesista Marco Pettinato; il padre dello stesso, il medico Francesco “Franco” Pettinato, rieletto sindaco al posto del figlio alle ultime amministrative della scorsa primavera ed i rispettivi fratelli e figli dei primi due, Danilo e Alessia, tutti della stessa famiglia impegnata fino al termine dell'estate del 2019 nella gestione del Centro di accoglienza per migranti minori non accompagnati di Fondachelli Fantina. Per la gestione del Centro di accoglienza sono emersi presunti gravi episodi che hanno rivelato un sistema di “potere” e di gestione ritenuto “invincibile” ed al di sopra delle leggi. Ai 14 indagati si contestano, infatti, a vario titolo una serie di reati, dal “capolarato” per l'intermediazione e lo sfruttamento del lavoro minorile, ai maltrattamenti aggravati nei confronti di minori finiti in pestaggi; e per gli amministratori, sia comunali che dell'Istituzione dei servizi sociali dello stesso Comune, le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato e di una serie di presunti falsi in atti pubblici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina