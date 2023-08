Pnrr e opere pubbliche già previste a Messina, il caso delle linee di finanziamento

Mentre i vari schieramenti politici si accapigliano sul Pnrr, con il centrosinistra che grida allo scippo dei fondi soprattutto al Mezzogiorno d’Italia e il centrodestra che tranquillizza i cittadini, ci sono opere, quelle già in fase di realizzazione, il cui completamento non è in discussione. Anche Messina si inserisce a pieno titolo nei botta e risposta sul futuro di ciò che ruota attorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma il direttore generale di Palazzo Zanca, nonché esperto del sindaco a titolo gratuito per le “Attività di pianificazione strategica degli interventi” in esso incluse, Salvo Puccio, getta acqua sul fuoco. Dall’alto del suo ruolo, conferito a metà agosto dal vertice della Città metropolitana, oggi fa il punto della situazione e chiarisce come stiano realmente le cose. Nessun allarmismo, specie dopo il dossier del Partito democratico, preparato da Cleo Li Calzi, che stima in 1,4 miliardi di euro l’ammontare dei fondi che il Sud rischia di perdere alla luce della riprogrammazione delle risorse del Pnrr.

«Come spesso accade – spiega Puccio – sui grandi temi di interesse nazionale la politica litiga. Ma tengo a precisare che nessuna delle opere previste, è già finanziate, sarà persa. Tutt’al più, si assisterà allo spostamento delle linee di finanziamento, da quelle connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza a quelle dell’Fsc 2021-2027, ossia del Fondo per lo sviluppo e la coesione». Il nodo, però, è il seguente: se non si perderanno le risorse già programmate dal Pnrr, che saranno comunque coperte dal quantum previsto dall’Fsc, «il tesoretto inizialmente individuato per questa misura dev’essere implementato – spiega il dirigente –, altrimenti c’è il pericolo che sfumi la chance di compiere altri lavori fondamentali per il territorio peloritano».

