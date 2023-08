Fondazione Lucifero di Milazzo, restano 48 ore per decidere sul futuro di Gigliopoli

Il conto alla rovescia è iniziato. Appena 48 ore dividono il “sogno” dal… silenzio. I cancelli di “Gigliopoli” infatti si chiuderanno a partire dal primo settembre se il Consiglio di amministrazione non troverà una soluzione che consenta all’associazione “Il Giglio” di proseguire il rapporto con la Fondazione Lucifero. Ipotesi non semplice proprio perché l’intendimento della maggioranza del Consiglio è quello di evitare proroghe e procedere a nuovo bando. Cosa che però non è avvenuta nonostante siano trascorsi ben otto mesi da quando fu deciso di dare all’associazione “Il Giglio” la possibilità di proseguire.

Perché questa inerzia? Difficoltà a trovare una soluzione? Crediamo che, se lo si fosse voluto, il bando sarebbe stato pubblicato. Perché non lo si è fatto? Sull’argomento nessuna presa di posizione da parte dei consiglieri. Né si hanno notizie ufficiali in merito a riunioni dello stesso Cda.

L’unico commento è sempre di monsignor Santino Colosi, il quale dopo la chiusura della “Notte Arcobaleno” seppur in maniera criptica ha lasciato intendere che la via d’uscita per salvare Gigliopoli esiste. «Laddove si vuole – ha detto – si possono trovare, nel dialogo e nel rispetto delle norme, le soluzioni per apportare le migliorie sempre opportune». Sarà accolto l’appello del rappresentante della Curia?

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina