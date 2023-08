Barcellona, si valuta una forte restrizione d’uso della bretella sul torrente Mela

Il Genio civile sta valutando di chiudere la bretella sul Mela nelle ore notturne ed in quelle in cui il cantiere del ponte non sarà operativo. Se non ci sarà la concreta collaborazione dei due Comuni, Barcellona e Milazzo, e della Città Metropolitana – annuncia l'ingegnere capo Nicola Alleruzzo – il transito sulla pista di emergenza che consente di attraversare il greto sarà limitato alle sole ore diurne e agli orari di lavoro del cantiere dell'impresa che ha il compito di consolidare i piloni e ricostruire l'impalcato. Mancano, infatti, vigilanza e monitoraggio sulla pista. Solo così si potrà garantire – afferma il Genio Civile – la pronta manutenzione del fondo stradale che è e resterà in terra battuta in quanto il tracciato è classificato come pista emergenziale.

«L'alternativa valida alla viabilità ordinaria restano la Statale 113 e l'A20” – ricorda Alleruzzo.– La decisione che spinge verso la chiusura se non ci sarà l'aiuto degli enti interessati, scaturisce dal fatto che solo nelle ore di lavoro in cui è impegnata l'impresa sarà possibile garantire la manutenzione della pista sulla quale – ricorda l’ingegnere capo – non possono transitare automezzi che pesano più di 3,5 tonnellate. Ci sono infatti condizioni e limitazioni, velocità e senso unico alternato, quotidianamente violati da chi la percorre: dalla velocità, al mancato rispetto del ciclo semaforico che regola l'alternanza del senso di marcia tra le due sponde. Lo sfogo dei vertici del Genio Civile che hanno dovuto seguire scelte politiche dell'Assessorato regionale Infrastrutture, sarebbe causato dal disimpegno del Comune di Milazzo che, a differenza di quello di Barcellona, non si è sostituito alla Città Metropolitana che, pur avendo competenza sulla strada provinciale e sul ponte Mela, ha scelto di dettare condizioni sulla viabilità senza impegnarsi a regolarla ed a garantire la sicurezza di chi transita sulla pista che misura 600 metri lineari.

