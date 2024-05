Regione siciliana: tutelare Cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Richiesta la deroga al decreto Balduzzi per non chiudere il reparto

In Sicilia possono coesistere in modo permanente due centri di cardiochirurgia pediatrica , come avviene già in Veneto (a Padova e a Verona) dove la popolazione residente è analoga. Lo sostiene la Regione siciliana nella richiesta di deroga al «decreto Balduzzi» inviata al ministero della Salute. Così resterebbe in funzione il reparto attivo da oltre 10 anni al San Vincenzo di Taormina , accanto alla nuova struttura del Civico di Palermo , mantenendo l’impegno con le famiglie dei piccoli pazienti.

Vantaggi della presenza di due centri

L'operatività di due centri, inoltre, ridurrebbe la mobilità sanitaria dalla Sicilia e dalla Calabria, con minori costi "sociali" legati alla trasferte per le famiglie dei pazienti, con, inoltre, la prospettiva di un’offerta assistenziale di elevata qualità rivolta anche ai paesi del bacino mediterraneo, in modo da preservarne la sostenibilità anche sul piano finanziario ed economico, conclude la Regione siciliana.

Reazioni alla richiesta di deroga

«Apprendiamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Siciliana di formalizzare al Ministero della Salute la richiesta di deroga al decreto Balduzzi per consentire la permanenza, a Taormina, del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica». A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, commentando la notizia della richiesta inviata dalla Regione Siciliana per il Ccpm di Taormina.

Commenti sulla rilevanza del centro

«È un’eccellenza nazionale, non locale – ha detto Alibrandi - e ci auguriamo adesso che, come da impegni presi, il Ministero acquisisca la richiesta della Regione e garantisca la continuità di questo Centro di eccellenza che assiste bambini non soltanto siciliani, ma di tutta Italia e dall'estero e anche la garanzia occupazionale. La permanenza di quella struttura ospedaliera, in quel territorio, è fondamentale. Del resto, anche i numeri forniti dal Comitato Genitori prima e adesso fatti propri dalla Regione, testimoniano come in Sicilia possano coesistere due centri di eccellenza così come avviene in Veneto».