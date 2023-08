Messina, si ribalta con la canoa nelle acque del Ringo. Salvato dall'equipaggio della Caronte

Un uomo è stato salvato stamattina, intorno alle 7.30, nello specchio antistante il lungomare del Ringo. L'uomo era su una canoa quando l'imbarcazione si è improvvisamente capovolta a causa delle forti raffiche di maestrale. Ad accorgersi dell'uomo in difficoltà è stato l’equipaggio della Elio di Caronte & Tourist, in rientro a Messina, che ha rallentato la velocità. Il personale della Caronte ha immeditamente avvistato l'uomo e a quel punto è stata calata una scialuppa in mare che ha prontamente soccorso la persona in difficoltà, poi trasferita sulla motovedetta della Guardia Costiera. Le sue condizioni sono buone.