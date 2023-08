Pace del Mela, scontro auto-scooter. Una giovane donna ferita in ospedale

Ancora incidenti lungo la via Nazionale di Giammoro, a Pace del Mela. Una Citroën guidata da un uomo si è scontrata contro uno scooter con una giovane donna a bordo. Ad averne la peggio è stata proprio lei, trasportata al pronto soccorso di Milazzo. La ragazza era cosciente ma lamentava dolori. Sul posto i vigili del fuoco di Milazzo e i carabinieri di Milazzo e di San Filippo del Mela. Non è la prima volta che si verificano incidenti, anche mortali, su questo tratto di strada in prossimità dell'incrocio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.