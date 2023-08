Incidente mortale a Taormina, perde la vita una donna di 77 anni

È deceduta al pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina la donna di nazionalità americana di 77 anni sposata con un taorminese che ieri pomeriggio era rimasta coinvolta nel sinistro stradale avvenuto in piazza Cacciola. La donna si trovava a bordo della Fiat Seicento guidata dal marito quando per cause ancora in corso di accertamento l’uomo perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente con tre auto in sosta. I due coniugi venivano trasportati in codice rosso presso il vicino nosocomio ma mentre l’uomo se la caverà con alcune fratture la donna decedeva poco dopo per i numerosi traumi accusati. Sul posto la polizia locale per i rilievi coordinata dal comandante Lo Presti, il quale una volta giunta la notizia del decesso sentito il pm di turno disponeva il sequestro del veicolo e della salma della donna che sarà sottoposta ad esame autoptico nei prossimi giorni.