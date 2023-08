Controesodo Messina, come da programma code e rallentamenti sull'A20 e sull'A18. Ecco i tratti critici

Il controesodo, come da copione, si pende la scena nell'ultimo weekend di agosto. A tirare le prime somme è il Consorzio per le Autostrade siciliane che fa il punto della situazione dopo la prima vera mattinata in cui i vacanzieri fanno ritorno alla base. Il Cas segnala che si sono create code e rallentamenti, a causa del traffico intenso, lungo l'Autostrada 20 Messina-Palermo, in particolar modo nei tratti Villafranca-Boccetta e Rometta-Villafranca (direzione Messina), e sull'A18 Messina Catania (anche qui in direzione Messina).