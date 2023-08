Verifiche su ponti, viadotti e cavalcavia delle autostrade di Messina

Restano osservate speciali alcune delle infrastrutture di cui si compone la rete viaria a scorrimento veloce Messina-Catania e Messina-Palermo, tangenziale compresa. Il Consorzio autostrade siciliane ha messo sul piatto un discreto gruzzoletto – ben 4 quattro milioni di euro – necessario ad eseguire accertamenti sullo stato di salute di ponti, viadotti e cavalcavia dell’A18 e dell’A20 ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Il mega appalto è in fase di aggiudicazione. Si è quindi alle battute conclusive dell’iter amministrativo, dopodiché di potrà passare alla fase operativa vera e propria.

Le linee guida sono contenute nella relazione tecnica firmata dal progettista Salvatore Mangano, dal responsabile unico del procedimento Roberto Silvestro e dal direttore generale del Cas Dario Costantino. Il punto di partenza coincide con l’Accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia dell’autostrada A20 e dell’autostrada A18. Sotto la lente lo stato di conservazione, di funzionalità e di sicurezza delle opere esistenti e l’individuazione degli interventi utili per l’aumento della sicurezza strutturale e la vita utile, ai sensi delle Nuove norme tecniche per le costruzioni, della relativa circolare esplicativa, nonché delle norma per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti per tutte le strutture in concessione all’ente di contrada Scoppo.

