Taormina, i risultati del blitz sui rifiuti finiranno in un esposto

È braccio di ferro sulla raccolta rifiuti tra il Comune di Taormina e la Tekra, la ditta preposta alla raccolta rifiuti nella località turistica. Il sindaco Cateno De Luca nella notte di martedì ha effettuato un blitz per controllare l'andamento del servizio e, dopo quasi quattro ore di verifiche, ha reso nota la volontà di portare in Giunta stasera una delibera propedeutica alla presentazione di un esposto all'Autorità Giudiziaria. Una dura presa di posizione, quella del primo cittadino, mentre l'impresa si difende, respinge le accuse e a questo punto valuterà anche azioni in risposta. Il sindaco contesta, in particolare, il mancato svolgimento di alcuni servizi previsti nel contratto della ditta che a suo tempo si è aggiudicata l'apposito bando Aro Taormina.

Nel corso dei controlli effettuati è stata anche valutata la problematica dei mastelli non ritirati da diversi cittadini, che quindi conferiscono in dei sacchetti o in altri mastelli che riguardavano il servizio effettuato da una precedete ditta. Ciò impedirebbe, in pratica, la presenza di mastelli in strada con il codice a barre del contribuente, per avere un quadro dettagliato della situazione sul corretto conferimento dei rifiuti. Sulla base delle relative attività di distribuzione a suo tempo effettuate in città, risultano consegnati al momento dalla ditta, stando a quanto comunicato ieri dalla stessa, 4184 kit per utenze domestiche e non domestiche. La casa municipale ora intende verificare la lista di carico dei contribuenti, invitando a quel punto coloro che non hanno ritirato i mastelli a dotarsi di tali contenitori al più presto.

