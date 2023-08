Atelier sul mare di Tusa, riunioni operative per eseguire i lavori e riaprire presto

Si è messo in moto l’iter burocratico per provare a giungere alla riapertura dell’albergo museo “Atelier sul Mare” di Castel di Tusa, creazione del mecenate Antonio Presti finita al centro della cronaca nelle ultime settimane dopo la chiusura disposta a seguito dei rilievi dei Nas all’esito di un’ispezione condotta nel mese di giugno.

Nei giorni scorsi al Comune di Tusa si è svolta una riunione cui erano presenti assieme al sindaco Angelo Tudisca anche il responsabile dell’Area tecnica dell’ente, ingegnere Giuseppe Levanto, e l’architetto Angelo Pettineo, in rappresentanza della ditta titolare della storica struttura.

L’incontro, scaturito dall’istanza di accesso agli atti al Comune che ha formalmente disposto la sospensione dell’attività, è servito per avviare un confronto tecnico sugli interventi utili a sanare le criticità oggetto dei rilievi dei Nas e giungere così ad una riapertura dell’albergo museo.

Emersa la necessità di attivazione di un percorso con la presentazione di una “Scia” (Segnalazione certificata di inizio attività) da parte della ditta per procedere con gli adeguamenti strutturali richiesti, quindi dovrà essere proposta istanza al Suap per la parte commerciale, corredata dalle certificazioni richieste per l’autorizzazione all’espletamento dell’attività alberghiera.

