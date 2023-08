Messina, nove postazioni misurano l’inquinamento atmosferico

La valutazione della qualità dell’aria e gli obiettivi di qualità per garantire un adeguato livello di protezione della salute umana e degli ecosistemi sono definiti da una direttiva europea del 2008 e tenuti sotto stretta osservazione da soggetti come l’Arpa Sicilia, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Consapevole dell’importanza di questa tematica, la Città metropolitana di Messina ha pubblicato una determina a contrarre relativa a una specifica gara per il “Servizio di manutenzione e assistenza tecnica alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria. Durata di 36 mesi”. L’impegno a base di gara è di 436.680 euro, nell’ambito di una procedura aperta con criterio dell’offerta più vantaggiosa e termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato il 4 settembre prossimo.

I territori interessati sono quelli della città di Messina e della Valle del Mela, la cui Rete si compone di nove postazioni fisse e un Centro elaborazione dati (Ced). Il vincitore dell’appalto dovrà «garantire tutte le attività di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, con lo scopo di verificare e assicurare il mantenimento e la piena funzionalità del Ced, degli analizzatori e di tutta la strumentazione a servizio della Rete – si legge nel documento tecnico –. Il servizio comprende anche la fornitura dell'aria zero necessaria alla calibrazione con multi calibratori, in bombole da 5 o 7 litri. Il costo delle varie ricariche, noleggi, collaudi e trasporto bombole è a carico della ditta manutentrice».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina