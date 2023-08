Taormina, pochi plessi scolastici: disposti i trasferimenti

Definita, a Taormina, la "road map" per i plessi che nel nuovo anno scolastico saranno interessati da trasferimenti in altri immobili per lavori.

L'Amministrazione comunale ha pianificato in particolare, in via definitiva, la situazione della scuola dell'infanzia di Trappitello e delle scuole elementari di Mazzeo. L'infanzia di Trappitello, dopo lo spostamento avvenuto ad inizio 2023 in un immobile privato di Via Francavilla, per via dell'inagibilità dei locali di Via Santa Filomena, ricomincerà il nuovo anno scolastico sempre nell'edificio di Via Francavilla messo a disposizione da una proprietà privata. Definita anche la situazione che riguarderà la scuola elementare di Mazzeo, di Via Appiano, dove l'attuale plesso sarà demolito e ricostruito. Lo spostamento dei bambini diventerà necessario tra qualche mese per via di questi lavori e, tra l'altro, oltre alle classi elementari dovranno trasferirsi altrove anche quelle dell'infanzia. Così si è deciso di spostare tutti i bambini a Letojanni ma in due plessi. In sostanza, dovrebbe verificarsi il trasferimento delle classi dell'infanzia nei locali delle Elementari di Letojanni (anche in questo caso si tratta di una scuola che fa parte del Comprensivo di Taormina), mentre le Elementari di Mazzeo dovrebbero andare all'istituto professionale, sempre a Letojanni, in un edificio di proprietà della Città metropolitana di Messina che si è resa disponibile a questo scenario.

