Scaletta, nudo sulla spiaggia: denunciato milanese

È andata male ad un vacanziere che, ritenendo lecito denudarsi sulla spiaggia per fare il bagno, ha invece commesso una violazione di legge e per questa sua trasgressione è stato deferito all’autorità giudiziaria

L’uomo, un milanese di origini messinesi, nella tarda mattinata di ieri è stato sorpreso dai militari di Scaletta Zanclea impegnati in un servizio finalizzato al controllo del territorio , mentre prendeva il sole su un tratto di arenile sottostante Capo Scaletta e nelle cui vicinanze vi erano anche tanti altri bagnanti.

Contestatagli la violazione, e dopo la sua identificazione, il milanese è stato denunciato a piede libero per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

Sempre gli stessi militari, che agiscono sotto le direttive del comandante maresciallo Gianluca Bonelli, sono impegnati e lavorano alacremente per far luce su alcune tentate truffe ai danni di persone anziane della zona prese di mira dai soliti ignoti malfattori. L’ultimo tentativo di raggiro, dopo i precedenti dei giorni scorsi, è stato operato nei confronti di una anziana pensionata americana che vive da sola e che, in questo periodo estivo, soggiorna ad Itala dove vivono alcuni suoi familiari.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina