Messina, l’area giochi negata ai bambini

Area giochi negata ai bambini a Pezzolo dove uno spazio annesso all’ex scuola elementare da oltre un anno è preda di degrado e abbandono. Da tempo lo scivolo è stato messo da parte perché non più utilizzabile, la giostrina è sbilenca, il prato sintetico è logoro e ridotto a brandelli. I lampioncini hanno le lampadine rotte e mai sostituite, restano in vita soltanto due altalene che sopravvivono tra erbacce e degrado. A segnalare il disagio è il consigliere di quartiere Nino Spuria, punto di riferimento per il villaggio per il quale vorrebbe più cura ed attenzione e che invece si sente abbandonato.

«I bambini sono costretti a giocare per strada - racconta - si riuniscono su due panchine». Eppure per ripulire quell’area, che all’epoca era stata allestita grazie all’iniziativa di un’associazione messinese, non ci vorrebbe molto, basterebbe togliere le erbacce, mettere uno scivolo nuovo, altalene più sicure e sostituire le lampadine che ormai non funzionano più e che renderebbero quello spazio accessibile anche la sera ai bambini di Pezzolo per farli giocare in sicurezza.

