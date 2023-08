Messina, Forte Gonzaga sarà presto restaurato e reso accessibile

Forte Gonzaga sarà restaurato e reso finalmente accessibile. Entro metà settembre via ai lavori da 4 milioni e 600 mila euro. Prevista la realizzazione di un ascensore panoramico a vetri, di sale espositive, e di un caffè letterario. Il progetto è stato redatto dall'architetto Francesco Falcone e il gruppo di lavoro è formato da Icis srl società di ingegneria, da Isorchitetti srl, da Tosto Architetti srl , Progen srl e Gae Engineering. Nei giorni scorsi gli ultimi sopralluoghi tecnici prima di iniziare i lavori. A seguire l'appalto l'assessorato retto da Salvatore Mondello.

Sarà realizzato un nuovo accesso al forte con passerella in tavoloni in legno massello e parapetti in lastre di cristallo di sicurezza, in sostituzione dell’ex ponte levatoio oggi di fatto inesistente. Ma la novità importante sarà l'ascensore panoramico, che condurrà sino al piano terrazzo. L’ascensore potrà ospitare otto persone compresi i disabili.

Al primo piano del forte è prevista la chiusura della chiostrina, che verrà coperta da un lucernaio in cristallo, Ai locali posti al secondo livello, è prevista la rifunzionalizzazione dell’ex Cappella e della relativa Abside, ad ala unica di epoca settecentesca, che sarà adibita ad esposizioni temporanee, eventi e piccoli congressi,.

Nella porzione ovest del secondo livello, sarà collocata una piccola caffetteria, con saletta attigua. Saranno realizzati i servizi igienici per i dipendenti e per i visitatori. Le zone limitrofe del terrazzo saranno dedicate a spazi per eventi all’aperto, con il rifacimento di una nuova pavimentazione.

