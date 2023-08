Capo d’Orlando, ladri irrompono nel lido “No Limits”: rubati 2 lettini per diversamente abili

I “soliti idioti” colpiscono ancora. Ieri mattina amara sorpresa per i gestori del lido dedicato esclusivamente ai disabili “No Limits” sul lungomare di Capo d’Orlando.

Due lettini “speciali” a gamba alta, realizzati così per favorire il passaggio dalla sedia a rotelle al lettino e viceversa, sono stati rubati. Il danno economico è stato immediatamente quantificato dall’Associazione “No Limits – Al di là del muro” in circa 500 euro ma è quello umano che rimane inqualificabile. Peraltro, i due lettini sottratti riportavano il logo della associazione che ormai da diversi anni, con fatica e sacrificio, riesce a garantire una vacanza anche a chi è meno fortunato e con disabilità.

Un gesto vergognoso che ha scosso un’intera comunità.

Fortunatamente esiste anche un rovescio della medaglia. Appena appresa la notizia la mobilitazione degli orlandini è stata immediata. Gianluca Sapienza, titolare di un’attività di ferramenta del centro paladino, si è subito proposto di regalare due lettini all’associazione anche se non “speciali” come quelli rubati.

«A nome di tutta l’associazione e dei volontari e soprattutto degli ospiti con disabilità e dei loro familiari della spiaggia “No Limits” esprimo rabbia e amarezza per il gesto deprecabile che abbiamo subìto, presumo nella notte» ha dichiarato alla “Gazzetta del Sud” Patrizia Galipò, presidente del sodalizio che da diversi anni svolge la propria attività a favore dei portatori di handicap.

«I lettini che ci hanno rubato sono realizzati appositamente per chi soffre di disabilità motoria ed hanno un costo non indifferente ma quello emotivo rimane decisamente incalcolabile».

