Barcellona, aperta la bretella sul torrente Mela. Problemi ai semafori e lunghe code

Con circa 30 minuti di ritardo è stata aperta al transito la bretella sul torrente Mela. È stato necessario regolare i semafori sui due versanti prima di consentire il passaggio dei numerosi veicoli incolonnati sui due versanti. Dovranno ancora essere risolte alcune anomalie nella regolazione temporanea degli impianti semaforici, rese evidenti dall’incrociarsi delle vetture in entrata ed in uscita. Il transito infatti è previsto in alternanza. Lunghe code si sono già formate in entrambe le direzioni. Assente la Città Metropolitana di Messina.