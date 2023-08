Taormina, il Tar dà via libera alla “Zip Line”: respinto il ricorso di un privato

Il Tar di Catania dà il via libera alla realizzazione della “Zip line” a Taormina. Il Tribunale amministrativo regionale, con apposita sentenza, ha infatti dichiarato inammissibile e respinto, nel merito, il ricorso proposto da un privato contro il Comune di Taormina e contro la Regione siciliana (assessorati Territorio e Ambiente, Beni culturali, Infrastrutture e Mobilità, Soprintendenza di Messina - tutte costituitesi in giudizio dinnanzi al Tar contro la ricorrente) nonché nei confronti della “Adrenaline Flying S.r.l.”, la società proponente la costruzione dell’impianto, anch’essa costituitasi in giudizio.

Il ricorso era stato proposto al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di consiglio comunale n. 61 del 27 ottobre 2022 inerente l’approvazione del progetto definitivo inerente alla realizzazione di un impianto “Zip line” a Taormina, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’adozione della relativa variante urbanistica, nonché, con successivi motivi aggiunti, l'annullamento della successiva deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo in variante sempre inerente la “Zip line”.

«Il Tar - spiega l’ing. Giuseppe De Pasquale, promotore dell'opera - ha riconosciuto la legittimità della realizzanda iniziativa privata, finanziata integralmente per l’importo di 2,5 milioni di euro con risorse economiche proprie della “Adrenaline Flying S.r.l.” e che, quindi, non utilizza nessuna risorsa pubblica. Questa sentenza conferma la piena regolarità e trasparenza del lungo e complesso iter che ha portato all’approvazione del progetto, votato ed approvato per due volte all’unanimità dal consiglio comunale. Si afferma così la pubblica utilità dell’opera in quanto diretta a soddisfare interessi della collettività nonché l’esistenza di ulteriori interessi pubblici direttamente connessi all’ampliamento dell’offerta di servizi turistici con conseguente positiva ricaduta in termini economici ed occupazionali sulla comunità taorminese».

