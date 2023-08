Milazzo, stalli blu: stop dopo soli 5 giorni. «La soluzione o un’alternativa»

Parcheggi a pagamento, il sindaco nota delle discrasie e dispone la sospensione del servizio che è scattata già ieri mattina e che durerà almeno per l’intera giornata di oggi quando è prevista una riunione decisiva con l’azienda aggiudicataria della gara, la Sis di Perugia..

È clamoroso quanto avvenuto a Milazzo alla vigilia di ferragosto allorquando Midili – come da lui stesso sottolineato – nel firmare le attestazioni per gli ausiliari del traffico si sarebbe accordo di alcune situazioni anomale nell’aggiudicazione dell’appalto. «Ho avuto l’amara sorpresa di riscontrare – afferma il primo cittadino – che quanto voluto dall’Amministrazione comunale non ha trovato riscontro nel servizio appena avviato dalla Sis. Avevamo chiesto, come riportato anche nel disciplinare di gara, ad esempio che il servizio fosse eseguito con 15 ausiliari del traffico con l’applicazione della clausola sociale. Scopro invece che per superficialità il servizio non è stato aggiudicato in questo modo». Sembrerebbe che il numero di 15 ausiliari fosse rispettato ma ad una parte sarebbe stato assicurato una sorta di lavoro stagionale. «Ho potuto inoltre notare – prosegue Midili – che la Sis non ha provveduto a risagomare le strisce blu alcune delle quali assolutamente invisibili e, tra le altre cose, non ha ancora avviato il servizio di pagamento con App. Tutti a mio avviso motivi sufficienti per sospendere intanto il servizio in attesa di approfondimenti con la ditta. Chi opera a Milazzo – puntualizza ancora il sindaco – lo deve fare seguendo quanto è necessario alla città e questo lo stabilisce chi rappresenta la città. Fermiamo dunque subito un servizio che rischia tra poche settimane di dare origine a problematiche sociali e critiche su lacune che potevano essere colmate per tempo e che invece sono evidenti. Domani (oggi ndr) incontrerò per la prima volta i rappresentanti dell’azienda per cercare una soluzione condivisa nell’interesse dei lavoratori e del servizio. Non si dovesse trovare, siamo pronti ad intraprendere altre strade per dare a Milazzo un servizio stabile, duraturo e coerente con le esigenze dei cittadini e dei turisti».

Dunque il confronto di oggi sarà decisivo per capire se ci sarà la prosecuzione del rapporto – a quanto pare ancora neppure formalizzato con la sottoscrizione del contratto con l’attuale gestore –. Se l’esito della riunione sarà negativo il Comune dovrà trovare altre soluzioni per evitare l’interruzione di un servizio comunque importante, specie in questo periodo estivo, che ha la funzione fondamentale di disciplinare la sosta, evitando situazione di anarchia o peggio che il centro cittadino diventi una sorta di mega parcheggio per coloro che sono diretti alle Eolie. Tra l’altro proprio l’attuale Amministrazione, pochi giorni dopo l’insediamento, nell’ottobre 2020, notando che la sosta a pagamento era bloccata, anche a seguito di gare continuamente deserte, aveva prospettato agli uffici di palazzo dell’Aquila la possibilità di una gestione in house da parte del Comune, con il Comune che avrebbe proceduto alla sistemazione dei parchimetri nelle strade individuate. Una soluzione che potrebbe tornare d’attualità qualora oggi non si dovesse trovare una soluzione. L’intento del sindaco è comunque ripartire con gli stalli blu prima possibile.