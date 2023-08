Messina, Piazza Cairoli ha cambiato volto: cantiere in dirittura d’arrivo

Lavori in via di definizione e altri pronti a partire a piazza Cairoli. Almeno uno dei quadranti di quello che è considerato lo spazio commerciale della città sarà rinnovato. A beneficiarne un po’ tutti. Commercianti, perché i loro locali avranno maggiore appeal, in un contesto rinnovato, i cittadini che avranno davvero un salotto buono dove incontrarsi, e più in generale la Messina stessa che darà compimento ad un percorso di conversione che a piazza Cairoli ha mosso i suoi primi passi.

Già, perché i lavori di rifacimento del fondo della porzione “monte” arrivano a valle di un processo di trasformazione del concetto stesso di piazza. Sei anni fa circa la decisione di pedonalizzarla, allora insieme a via dei Mille. Poi il cambio di rotta per puntare su viale San Martino e l’avvio, dopo parecchi anni in cui i fondi erano rimasti, con il progetto ( poi rivisto) nel cassetto, dei lavori per trasformare quella che era una strada chiusa, in una vera piazza. L’assessore Mondello ha avuto il suo bel da fare per salvare i 600mila euro che risalivano al 2009 ed era a rischio perenzione.

Dopo l’avvio delle opere, di fatto, nello scorso autunno, adesso manca solo un mesetto alla fine della prima e più importante parte del cantiere di Cairoli. In primavera fu consegnata la parte di via Nicola Fabrizi, poi fu la volta delle metà lato nord della piazza e ora, manca poco per la conclusione lato sud.

