Messina, fiamme sulle colline a Mili San Pietro: intervengono Forestale e mezzi aerei

Una squadra della Forestale, un canadair e un paio di elicotteri sono in azione da qualche ora a Mili san Pietro, per lo spegnimento di un incendio che si è sviluppato nell'area collinare del villaggio. Il vento ha spinto le fiamme verso monte avvicinandosi all'ara della foresta demaniale e l'intervento dei mezzi aerei ha evitato che il rogo si estendesse oltre. Non ci sono abitazioni nella zona, ma resta alta l'attezione da parte degli uomini dell'azienda regionale