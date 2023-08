Giardini Naxos, telefona alla moglie per disfarsi della marijuana ma i carabinieri lo arrestano in flagranza

Telefona alla moglie per disfarsi della marijuana prima dell’arrivo dei carabinieri: arrestato per detenzione di oltre 1.650 dosi di sostanza stupefacente.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Taormina ha monitorare una coppia di coniugi di Giardini Naxos, di 51 e 50 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e denunciando in stato di libertà la consorte. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina, dopo un mirato servizio di osservazione, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. La donna, avvisata telefonicamente dal coniuge dell’arrivo dei carabinieri, è stata notata mentre tentava di nasconderla in una busta della spesa all’esterno dell’abitazione. All’interno del sacchetto oltre trecento grammi di marijuana che avrebbero consentito di confezionare circa 1.650 dosi. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale il gip ha convalidato la misura, mentre la donna sarà giudicata separatamente.