Caronia, alla festa del Patrono i fuochi e... l'incendio

Si sono svolti a Caronia, domenica scorsa, per la seconda volta nell’anno (la prima, il 3 febbraio, più intimi e meno fastosi), i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, Vescovo, Martire, Patrono, Protettore della cittadina. Tre giorni di preghiere e pellegrinaggi hanno preceduto la solennità. Alla vigilia c’è stata l’esposizione del reliquiario in Chiesa Madre, il cui braccio, dopo, è stato portato dal parroco don Giuseppe Agnello, in processione, insieme ai piccoli portatori che, invece, trasportavano a spalla la varetta con la statuetta del Santo.

Nel giorno di festa diverse le celebrazioni eucaristiche che si sono tenute durante le quali sono stati benedetti “i cudduri” offerti da devoti e dalla Procura Feste al Santo e poi distribuiti ai partecipanti.

Non sono mancate esortazioni nelle omelie tenute sia dall’Arciprete don Carmelo Scalisi e sia dal viceparroco, don Giuseppe Agnello. Importante il momento delle 17:30, quando, davanti al Municipio il sindaco, Giuseppe Cuffari, affiancato da rappresentanti dei comuni vicini (Acquedolci, Capizzi, Castel di Lucio, Militello Rosmarino, Santo Stefano di Camastra), ed altre autorità civili e militari ha fatto portare, in corteo e simbolicamente, le “chiavi della città” che ha, poi, consegnato a San Biagio.

A conclusione, si è snodata la partecipata processione per le suggestive vie e viuzze della cittadina, accompagnata dalla banda dell’Associazione Nino Merlino. I giochi pirotecnici hanno creato lo spiacevole inconveniente di aver fatto innescare un incendio tanto che è dovuta intervenire la squadra antincendio e i vigili del fuoco di S. Agata di Militello, i quali, nel giro di due ore, hanno circoscritto le fiamme ed evitato la propagazione nel centro abitato.