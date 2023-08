Carambola tra auto a Rodia, traffico in tilt: cittadini si improvvisano vigili urbani

Incidente stradale a Rodia fortunatamente senza conseguenze ma con tanta paura per gli automobilisti. Una Mercedes in fase di svolta, da nord a sud, verso sinistra per entrare nel proprio complesso è stato centrato da una mini Cooper, ha sbandato e ha finito la propria corsa tra sterpaglie.

Nessun ferito ma rallentamenti nelle due direzioni, con un mezzo Atm, linea 25, fermo da oltre un'ora e le auto che riescono a passare in modo alternato e grazie ai cittadini che si sono improvvisati "vigili" per dirigere il traffico.