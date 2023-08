Patti, giro di vite sulla vendita di bevande alcoliche

Al bando la somministrazione, la vendita da asporto, il consumo e la detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e metallo. Disposto anche il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche.

A ridosso del Ferragosto arriva la stretta del Comune di Patti nei confronti dei titolari di bar, locali e ristoranti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana e scongiurare situazioni di pericolosità che potrebbero essere innescate a causa di un elevato consumo di alcolici.

L’ordinanza, a firma del primo cittadino Gianluca Bonsignore, rimarrà in vigore dal 14 al 16 agosto, giorni in cui si svolgeranno su tutto il territorio comunale iniziative ed eventi organizzati all’interno e all’esterno dei pubblici esercizi, col prevedibile aumento di frequentazione dei locali pubblici da parte degli avventori e la presenza diffusa di pubblico su strade e piazze.

«In tali occasioni – recita l’ordinanza del sindaco – si è riscontrato il fenomeno dell’abbandono sul suolo pubblico di contenitori in vetro, anche rotti, e di materiali metallici, con compromissione del decoro urbano e pericolo per i passanti e per la pubblica incolumità. Il consumo indisciplinato di bevande superalcoliche può, inoltre, determinare situazioni di pericolosità e rischi per l’incolumità delle persone, generando in alcuni casi comportamenti irriguardosi verso lo spazio pubblico in termini di pulizia, igiene e attenzione verso gli arredi urbani».

