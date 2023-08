Lorella Cuccarini ammaliata dai trabocchi lavici dello Stromboli: "Uno dei tramonti più belli di sempre"

Continuano gli “alti e bassi” dello Stromboli in questi primi giorni di agosto. Dopo poco meno di 48 ore si è, infatti, arrestato il trabocco lavico da una delle bocche del cratere nord: flusso lavico che, nel suo percorso, non ha superato la parte medio – alta sulla Sciara del Fuoco e che, adesso, è in fase di raffreddamento.

Continua, così come evidenzia l’INGV – Osservatorio Etneo - l'ordinaria attività stromboliana sia dall'area craterica nord sia da quella di centro-sud. L'ampiezza media del tremore vulcanico, pur mostrando deboli oscillazioni dei suoi valori, si mantiene nell'intervallo dei valori medi. A proposito degli “alti e bassi” ricordiamo che, nell’arco degli ultimi dieci giorni, il vulcano eoliano, ha dato vita ad una esplosione “maggiore” (l’otto agosto) e a tre trabocchi lavici (il tre, il 6 e il 12 di agosto). La “vivacità” dello Stromboli costituisce, ovviamente, un ulteriore motivo di attrazione per i turisti che si trovano nelle Eolie. A scalare il vulcano anche Lorella Cuccarini, unitamente ai figli Giovanni e Sara. Nel pubblicare la foto e un breve video su Instagram ha scritto: “Un’escursione di quattro ore, 9 km di cammino, andata e ritorno: siamo arrivati a 450 metri di altezza per ammirare uno dei tramonti più belli di sempre. Questa è Stromboli e lo spettacolo è appena iniziato”. Il tutto accompagnato da un cuore rosso fuoco.