Auto in fiamme a Sant'Agata, in stato di choc la proprietaria

Grosso spavento questa mattina per una donna la cui autovettura ha preso improvvisamente fuoco. È successo poco dopo le 11. La donna viaggiava a bordo della sua Y10 ed aveva appena accostato nei pressi di una farmacia, nella zona della circonvallazione santagatese, quando ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. Appena il tempo di scendere e chiedere aiuto che l’auto ha preso fuoco. Ad intervenire immediatamente il personale della farmacia con l’ausilio di un estintore, quindi sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia, i Carabinieri e la Polizia locale. Necessario quindi l’intervento di un’ambulanza del 118 che ha prestato le soccorso alla donna, comprensibilmente spaventata, ed in stato di choc.