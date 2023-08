Messina, riaperta la "nuova" Piazza del Popolo. Basile: "A settembre interventi nell'area dei portici"

È stata aperta al pubblico questa mattina piazza Lo Sardo, per tutti Piazza del Popolo. Dopo diversi mesi di lavori è stata ammodernata soprattutto la parte centrale dell’area che adesso appare ben più ordinata e utilizzabile dai pedoni di quanto non fosse fino ad oggi. Circa 600.000 € i fondi utilizzati dal Comune per dare nuova forma alla piazza attraverso un progetto che risale a diversi anni fa.

Ha fatto discutere in questi mesi di cantiere la cifra stilistica della nuova piazza e il contrasto fra la vecchia e la nuova linea architettonica. I residenti lamentano soprattutto lo stato di abbandono dei portici che sono spesso sporchi, bui e mal utilizzati. In tal senso il sindaco Basile e il vicesindaco Mondello hanno assicurato che a metà settembre partiranno i lavori per allargare il marciapiede proprio nella zona dei portici di piazza del popolo. Ed inoltre già domani saranno attivate le prime telecamere di videosorveglianza.