Messina, adesso sono attivi gli autovelox di Pace e S. Margherita

«Non ci sono le nuove moto – ha sottolineato ieri il comandante Stefano Blasco alla cerimonia di consegna , ma anche 2 nuove apparecchiature per il controllo della velocità. È stata infatti ripristinata la postazione dell’autovelox a Pace e ne è stata realizzata una nuova Santa Margherita. Adesso ne abbiamo 4, se si considerano anche quelle a Mili e Ortoliuzzo».

Di uno si erano perse le tracce dopo l'azione dei vandali che addirittura diedero fuoco al dispositivo. L'altro è di nuova collocazione e servirà a rilevare l'alta velocità in entrambi i sensi di marcia. Il primo si trova a Pace, dove i tecnici alcune settimane fa hanno rimosso la vecchia carcassa del precedente e collocato un nuovo impianto. Il secondo a Santa Margherita, lungo il rettilineo dove spesso auto e moto raggiugono velocità elevatissime. Qui, il nuovo dispositivo, è in grado di rilevare anche l'infrazione dei mezzi che viaggiano sulla corsia opposta. Sono quindi entrati in funzione, non appena completata l'apposita segnaletica. Ma un'altra novità riguarda l'installazione di telecamere di sorveglianza per scoraggiare l'azione dei vandali che, come è noto, non si sono mai tirati indietro nel distruggere o disinnescare le funzioni di questi impianti.