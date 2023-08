Controesodo, a Messina scattano le nuove misure per evitare il blocco

L’occasione della consegna di quattro nuove moto al reparto della Polizia Municipale ieri è stato anche utile per poter affrontare il delicato tema della gestione del controesodo. Partiamo dalle coordinate temporale. Le previsioni sono che le prime ripartenze potranno avvenire nel fine settimana lunghissimo che inizia il 18 agosto, ma il clou è atteso per quello successivo, del 25 agosto. Lunghissimo, perché la tendenza è quella di spalmare su 4 giorni le partenze, con i picchi fra il venerdì e il lunedì successivo.



La situazione della mobilità extraurbana, quest’anno, è diversa da quella già complessa degli anni scorsi. Infatti, con lo sviluppo dei lavori sul viadotto Ritiro, non c’è più la disponibilità dello svincolo di Giostra per chi viene da Palermo. Questo vuol dire che tutto il flusso sarà concentrato sul Boccetta. Anche di chi deve solo andare nella zona nord della città.

«Per questo porterò al tavolo una proposta – dice il comandante Blasco – che possa aiutare il traffico. Quella di fare uscire a Giostra chi si deve imbarcare e viene da Catania. Così dividiamo il traffico sulle due direttrici. Uno sul Boccetta e uno sul Giostra. Ma l’ultima parola spetta al Cas e alla Polstrada».



Intanto è stato “rispolverato” il piano di viabilità “anti controesodo” che l’anno scorso ha avuto un buon riscontro alleggerendo il peso delle code in città. Per i mezzi che arrivano dal Boccetta, quando la fila per l’imbarco supera la Prefettura, scatta un “giro” che prolunga il tragitto ed evita il blocco della città. Le auto vengono indirizzate sulla via Garibaldi, su una o due corsie, e poi fatte girare all’altezza del Comune. Nei casi di estrema necessità, questa deviazione avverrebbe in via I Settembre con il tragitto che proseguirebbe dalla cortina del Porto.