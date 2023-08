Capo d'Orlando, ombrelloni "occupa posto" in prima fila: nuovo sequestro della Guardia Costiera

Tempi duri per i furbetti che occupano permanentemente un posto in spiaggia con il loro ombrellone. Una incivile pratica che penalizza quei bagnanti che diligentemente occupano un posto al sole solo quando giungono in spiaggia. Purtroppo a Capo d’Orlando già dalla mattina presto si possono osservare decine di ombrelloni completamente deserti piantati lì solo per occupare abusivamente un posto in riva al mare. A dare un colpo di grazia a questa illecita usanza ci hanno pensato gli uomini della Guardia Costiera ed i vigili urbani della città paladina che hanno sequestrato 13 ombrelloni, 2 kayak ed una decina di attrezzature balneari di varia tipologia lasciati il giorno precedente per “prenotare”. Già nei giorni precedenti gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello e dell’Ufficio Locale Marittimo di Santo Stefano di Camastra avevano condotto simile operazione per un totale di 83 ombrelloni, 12 lettini, 32 sedie sdraio ed oltre 50 attrezzature balneari di vario genere Ricorda la Guardia Costiera che per questo tipo di illeciti sono previste sanzioni amministrative da 100 € a 1.000 € e che le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni.