Barcellona, ha le doglie e corre in ospedale a Patti, ma il bimbo ha fretta e... nasce nel parcheggio

Ha avuto così tanta fretta di venire al mondo da non concedere al personale medico del Barone Romeo nemmeno il tempo di condurre la madre in sala parto: il piccolo Davide è nato questa mattina intorno alle 9,30 nel parcheggio del nosocomio di via Mazzini, dove una donna di Barcellona Pozzo di Gotto era giunta insieme al compagno per dare alla luce il suo bambino. I sanitari del reparto di Ostetricia e Ginecologia erano già stati avvertiti dell’arrivo della coppia ed un’equipe dell’Unità operativa era pronta ad accogliere la gestante e a condurla in sala parto. Ma il piccolo Davide ha pensato bene di sovvertire tutti i piani, decidendo di venire al mondo sui sedili dell’auto parcheggiata nell’area di sosta dell’ospedale.