Mare forza 5 a Capo d'Orlando, 60enne in difficoltà salvato da un giovane bagnante

Deve la vita ai bagnanti che in quel momento si trovavano sulla spiaggia l’uomo che stamattina ha rischiato di annegare nel mare di Capo d’Olando. Il sessantenne, villeggiante originario di un centro dei Nebrodi, nonostante il mare forza cinque raggiungesse il muraglione di contenimento del lungomare ha voluto lo stesso provare l’ebrezza della forza dei cavalloni e così si era tuffato in acqua convinto di poter domare le onde. Invece una volta allontanatosi dalla battigia l’impresa gli è diventata impossibile mentre le forze venivano meno. Dalla riva per fortuna in tanti si sono accorti delle difficoltà del sessantenne e così uno di loro, un giovane del luogo, si è tuffato in acqua per salvarlo. Poche bracciate e grazie anche ad una ciambella legata ad una corda trattenuta da terra dai bagnanti il salvataggio ha avuto un lieto fine. Sul posto è intervenuta anche un’autoambulanza i cui medici hanno prestato soccorso al malcapitato, le cui condizioni non prestano preoccupazioni.