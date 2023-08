Non c'è ancora traccia di Paolo Catanesi, pensionato di 79 anni scomparso da Barcellona. Proseguono le ricerche

Sono scattate ad ampia raggio, con l'applicazione del protocollo di pubblica sicurezza previsto per le persone scompare, le ricerche da parte di carabinieri, polizia e vigili del fuoco, per la scomparsa di un pensionato di 79 anni, Paolo Catanesi, del quale si sono perse le tracce. L'uomo non ha fatto rientrato a casa già da venerdì sera. Nel tardo pomeriggio di ieri è scattato il piano previsto per la ricerca degli scomparsi. A farlo attivare i carabinieri della Compagnia di Barcellona. Sulla pagina Facebook del Comune di Barcellona l'Amministrazione comunale ha fatto pubblicare un breve testo di appello con il quale si allerta la cittadinanza per estendere ed intensificare le ricerche. Dinanzi alla sede del Municipio di Barcellona, poca distanza dalla casa in cui l'uomo che ha fatto perdere le sue tracce abita, i Vigili del fuoco hanno istituito un punto mobile di raccordo e coordinamento delle ricerche.

Dai dati diffusi dalle forze di polizia in campo per le ricerche si apprende che la la persona anziana della quale è stata diffusa la foto non è rientrato a casa già da venerdì sera ed i suoi familiari lo stanno attivamente cercando già dalle prime ore del suo allontanamento da casa. La sua foto, infatti è apparsa subito su diverse pagine Facebook. Il nome della persona scomparsa è, appunto, Paolo Catanesi ed ha 79 anni. Sono state diffuse anche le caratteristiche somatiche: alto, magro, con i capelli bianchi. Si è allontanato dalla sua casa situata nel quartiere Massalini e non è ancora rientrato. Il sistema di video sorveglianza di un negozio di Pozzo di Gotto lo ha inquadrato mentre percorreva il marciapiede dello stessa quartiere in direzione opposta a quella che conduce verso la sua casa. L'uomo di cui so sono perse le tracce al momento del suo allontanamento indossava un cappello di colore blu elettrico e una camicia grigia a maniche corte. In caso di segnalazioni chiamare il numero di soccorso pubblico 112 o i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto allo 0909709700, oppure recarsi all'ufficio mobile dei Vigili del Fuoco posizionato dinanzi al Palazzo Municipale.

Proseguono le ricerche

Nella giornata di oggi sono state attivate le ricerche in elicottero: il velivolo si sta concentrando sulla vallata del Torrente Idria e sulla campagne circostanti. La postazione mobile dei vigili del fuoco, invece, è posizionata davanti al Municipio da dove vengono coordinate le ricerche: vi partecipano, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, anche i volontari del gruppo locale di Protezione civile, dotato anche di unità cinofile.