Angelo Duro imbratta i manifesti del proprio spettacolo a Taormina, ma la "provocazione" fa infuriare il sindaco De Luca

E' polemica tra il noto comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno de Luca, in merito all'attesa esibizione del cabarettista palermitano prevista domani sera nel Teatro Antico di Taormina con lo spettacolo "Sono cambiato". La diatriba è sorta dopo la pubblicazione da parte di Duro di un video in cui imbratta i suoi stessi manifesti esposti nella rinomata località ionica.

Nel video, Duro mettendo in atto il suo caratteristico umorismo "estremo", disegna sui manifesti simboli fallici e frasi "piccanti". Il gesto "provocatorio" non è stata accolto con favore dal sindaco De Luca, che ha risposto con un video in cui si interroga sul profilo di Angelo Duro e solleva dubbi sull'opportunità di concedere l'utilizzo del prestigioso Teatro Antico di Taormina per la performance dell'artista.

"Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? - scrive il sindaco - E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo!".

"Sono cambiato", il nuovo spettacolo di Angelo Duro, si legge nelle note dello show, "si preannuncia ancora più potente dei primi due, dove il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere un carattere di merda. Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti, anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la nostra curiosità, e adesso non aspettiamo altro che vederlo dal vivo".