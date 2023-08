Villa San Giovanni, arrestato corriere della droga che si stava imbarcando per Messina

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di cittadinanza italiana, A.L. di 28 anni, per detenzione e trasporto illecito di sostanza stupefacente, aggravati dall’ingente quantità. Nel corso dell’operazione, condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria nei pressi degli imbarcaderi di Villa San Giovanni, gli investigatori notavano un uomo in attesa di traghettare con il proprio automezzo verso Messina in atteggiamento sospetto. Decidevano così di controllarlo, suscitando però la sua reazione scomposta allorchè passavano alla perquisizione dell’automezzo. Venivano così rinvenuti nel bagagliaio posteriore della vettura due voluminosi borsoni neri contenenti sostanza stupefacente per circa 65 chili di hashish e poco più di un chilo di marijuana. Successivamente all’arresto, l’indagato veniva condotto nel carcere di «Arghillà» di Reggio Calabria. Con l’udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Reggio Calabria disponeva a suo carico la misura cautelare in carcere.