Taormina, operazione salva vita ad una bambina di 12 anni in vacanza a Modica

Una sinergia tra ospedali siciliani ha consentito di salvare la vita a una bambina di 12 anni, in vacanza in Sicilia con la famiglia, colpita da una rottura acuta dell’aorta ascendente. La paziente, ricoverata d’urgenza presso il pronto soccorso di Modica, ha ricevuto immediatamente le cure dei medici della cardiologia diretta dal dottor Guglielmo Piccione e, identificata la lesione mediante un esame ecocardiografico, è stata sottoposta a tac che ha confermato la diagnosi. Attivato immediatamente il 118, la paziente è stata trasferita in elisoccorso al centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina dove è stata operata. L’intervento chirurgico è stato eseguito dal dottor Sasha Agati e dalla sua equipe. E' stato necessario sostituire la valvola aortica e l’intero tratto dell’aorta ascendente fino all’arco aortico con un tubo protesico e reimpianto delle coronarie. La paziente è in terapia intensiva in respiro spontaneo e le sue condizioni cliniche sono stabili.