Messina, a Catarratti un deposito con 30 kg di droga e armi: le chiavi in mano a un 15enne arrestato

Il dilagante fenomeno del narcotraffico, che archiviata l’emergenza epidemiologica sta guadagnando rapidamente il terreno perduto, non conosce età. È quanto emerge da una recente operazione condotta dalla polizia, che ha assicurato alla giustizia un minorenne. Sull’episodio, di cui ha dato notizia la Questura con un comunicato stampa diffuso nella giornata di giovedì scorso, emergono ulteriori dettagli. A rendersi protagonista della detenzione di droga e armi è stato addirittura un quindicenne messinese, fermato nella zona di Catarratti. Qui, infatti, si trovava un deposito all’interno del quale gli uomini della Squadra mobile e della Sisco di Messina (Sezione investigativa del Servizio centrale operativo) hanno scovato stupefacenti e oggetti dal grande potenziale offensivo.

Proprio il giovanissimo aveva la disponibilità di quel locale, in quanto in possesso delle chiavi di accesso. Fermato, è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, arrestato. Successivamente sottoposto a interrogatorio di garanzia dinanzi al gip del Tribunale di Messina, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per l’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Silvestro, si sono aperte le porte di un istituto di detenzione per non ancora maggiorenni, a Catania.

