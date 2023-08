Le Eolie in vetrina: oggi "Linea Blu" fa tappa a Stromboli e Vulcano

Isole Eolie protagoniste oggi su Linea blu, lo storico programma di Rai uno, in onda alle quattordici. La conduttrice Donatella Bianchi andrà alla scoperta di una tra le più suggestive delle sette sorelle: Stromboli. Come preannunciato sulla pagina ufficiale del programma le telecamere si “accenderanno” su alcune immagini suggestive del vulcano, anche nella sua parte sommersa, tra i fondali di lava nera, ricchi di vita colorata. Le riprese interesseranno anche le aree devastate dal terribile incendio scoppiato il 25 maggio del 2022, durante le riprese della fiction sulla Protezione civile. In “vetrina” ci sarà anche l’isola di Vulcano con Valentina Bisti tra i sentieri mozzafiato e quelle vigne, che regalano vini unici