Waterfront del centro, largo alle idee: concorso di progettazione per il tratto Boccetta-Annunziata

I migliori progettisti italiani e perché no, del mondo, potranno partecipare alla ideazione del nuovo affaccio a mare del centro di Messina.

L’autorità di Sistema dello Stretto ha lanciato ieri (ma sarà pubblicato nei prossimi giorni) il concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica, architettonica e funzionale dell’area demaniale marittima tra i Torrenti Boccetta e Annunziata. I 1500 metri più carichi di potenziale della città e forse quelli peggio sfruttati, in termini urbanistici e di ritorno d’immagine.

Dopo il lungo confronto con la città, attraverso una serie di incontri fra istituzioni, stakeholder e associazioni di cittadini, sono emerse delle linee guida per l’intervento di riqualificazione dell’intero affaccio a mare compreso fra i circoli Thalatta e del Tennis e della Vela.

A quel punto il presidente dell’Autorità di Sistema che gestisce quel waterfront ha voluto avviare un concorso di progettazione che fosse la concreta evoluzione delle osservazioni della città, sensibilizzata, per esempio, dall’abbattimento e dall’ipotesi di ricostruzione del vecchio Teatro della Fiera.

Adesso quel concorso è stato bandito e le attese sono molto alte.

Una convenzione fra l‘Adsp dello Stretto e l’ordine degli Architetti, ha fatto sì che i professionisti assicurino all’Ente di via Vittorio Emanuele un ruolo di consulenza per la redazione del bando e anche di divulgazione capillare in tutta Italia.

Il concorso avrà una dotazione per premi importante perché l’importo complessivo che verrà distribuito tra i primi cinque in graduatoria è stato fissato in 210.000 euro, di cui euro 60.000 al vincitore. Al vincitore poi sarà riconosciuta una parcella per la redazione del Piano di inquadramento operativo e del progetto di fattibilità tecnico economica di 613.078,49 euro oltre al diritto di ottenere l’affidamento del successivo incarico per la progettazione esecutiva quando saranno individuati i finanziamenti per dare esecuzioni ai lavori.

