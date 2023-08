Lipari, ritrovato dopo un'ora turista francese scomparso dopo un tuffo in mare

Grande apprensione nella frazione liparese di Acquacalda per un turista francese del quale, dopo essersi tuffatosi in mare, non si avevano più notizie da più di un’ora. Scattato l’allarme, dalla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari è stato disposto l’immediato intervento di una motovedetta e di un battello veloce che, dopo aver mollato gli ormeggi da porto Pignataro, hanno proceduto a pattugliare l’area marina interessata, unitamente al personale del servizio di salvamento, all’uopo predisposto sugli arenili liberi dal Comune di Lipari, nonché personale della struttura attrezzata alla balneazione ubicata ad Acquacalda.

Dopo una ricerca capillare, protrattasi per circa trentacinque minuti ed effettuata in sinergia tra tutti gli intervenuti, il turista veniva individuato e, con l’ausilio dei mezzi di salvataggio, veniva imbarcato sul battello veloce dell’Autorità marittima e riportato, in sicurezza, a terra. Con l’arrivo del mese di agosto e l’intensificarsi dei natanti, di ogni dimensione, in navigazione nel mare dell’arcipelago, l’appello, per tutti, è quello della massima prudenza e di attenersi scrupolosamente alle disposizioni/ ordinanze in vigore e ai bollettini che, giornalmente, vengono emessi.