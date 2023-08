Sanità, chiude il PTE di Torregrotta: Sud chiama Nord grida allo scandalo

“Una semplice scritta sulla porta del PTE di Torregrotta annuncia la chiusura della struttura a partire dal mese di luglio”. Lo denuncia Sud chiama Nord attraverso un’interrogazione che vede come primo firmatario il deputato Ludovico Balsamo. Nell’interrogazione urgente al presidente della Regione Schifani si chiede che venga convocata una commissione alla presenza dell’assessore Giovanna Volo perché sottolineano i parlamentari del movimento di Cateno De Luca “appare inverosimile e del tutto fuori da ogni logica che una comunicazione di tale importanza venga data attraverso un volantino appeso ad una porta”.

E la motivazione di questa chiusura, sempre secondo quanto si legge sui volantini, è dovuta alla carenza di personale medico.

“Al danno la beffa. Oltre a trovare il volantino, sullo stesso si legge di rivolgersi al medico di famiglia o alla guardia medica in caso di necessità e per casi urgenti chiamare il numero unico di emergenza 112 -sottolineano-. Basta ricordare che il presidio torrese copre un territorio che va da Villafranca Tirrena a Milazzo, compresi tutti i comuni della fascia tirrenica più collinari, e presta ogni anno più di 2000 interventi. Va da sé che è un presidio di fondamentale necessità per fronteggiare le urgenze di lieve o moderata entità, per non congestionare il Pronto soccorso di Milazzo”.

Affinché si possa far chiarezza in merito alla vicenda del PTE di Torregrotta e vista l’importanza che riveste il presidio d’emergenza torrese, Sud chiama Nord chiede al governatore “di voler riconsiderare la possibilità di mantenere e potenziare il suddetto presidio al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini residenti nel territorio e di quanti vi si rivolgono per le proprie necessità”.