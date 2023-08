Rapina... insolita a Barcellona, malviventi disarmati ma travisati da caschi integrali portano via 4mila euro

Si è trattato di una rapina inusuale a Barcellona Pozzo di Gotto messa in atto dopo la chiusura della Banca e soprattutto i rapinatori, entrati in azione, non hanno usato armi per intimidire o minacciare gli impiegati della filiale storica dell'ex Banco di Sicilia.

In tre, indossando caschi integrali, per fare irruzione nell'agenzia hanno utilizzato una porta di servizio posta sul retro dell'edificio che ospita la filiale dell'Unicredit di via Roma. Sembra che i malviventi siano riusciti con una facilità estrema a introdursi nell’istituto di credito. A quanto pare, la porta utilizzata è stata forzata senza particolari difficoltà.

L'azione criminale è avvenuta qualche istante dopo le 16. A quell'ora all'interno dell'agenzia non vi erano clienti perché era finito il ricevimento del pubblico e nelle postazioni di lavoro c'erano soltanto gli impiegati della banca. Ai rapinatori è bastato intimare loro di consegnare il denaro disponibile che ancora non era stato riposto all'interno della cassaforte, solo 4mila euro.

Questa la stima che gli stessi bancari hanno fatto dopo che sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato di Barcellona. Da quel momento è scattata la caccia ai banditi. Nessuno sembra aver notato i tre allontanarsi. Nemmeno i dipendenti della filiale che sarebbero rimasti rimasti fermi senza lasciare l'agenzia attendendo l'arrivo della volante della polizia.

Da li a poco sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Barcellona che hanno partecipato assieme alla polizia del locale Commissariato alle ricerche che fino adesso non hanno dato alcun esito. Le indagini si sono poi concentrate sull'acquisizione delle riprese delle telecamere di video sorveglianza per verificare se emergono particolari sugli spostamenti dei tre rapinatori.