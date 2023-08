Incendi, brucia Vulcano. Un vasto rogo ha interessato un'area di alcuni ettari

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio a Vulcano in prossimità di abitazioni e aziende agricole. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale presidio (attivo h24 per tutta la stagione estiva), la squadra antincendio della forestale ed un elicottero della Forestale che ha effettuato tutta una serie di lanci di acqua sul fronte del fuoco.

L'incendio ha interessato un'area di alcuni ettari. I carabinieri hanno avviato le indagini per l'individuazione dei responsabili. La scorsa settimana nell'isola si era verificato un altro incendio: le fiamme erano partite da uno scooter e attraverso la vegetazione a bordo strada si erano rapidamente propagate alla limitrofa macchia mediterranea.